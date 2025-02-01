صلاح الدين.. اشتباه يدفع قوة أمنية لاعتقال شاب والمحافظ يتدخل

2025-02-01 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، مساء السبت،وجود حالة اختطاف في شارع الأربعين وسط المحافظة، مبيناً أن ما حصل هو اعتقال شاب ثمتم الإفراج عنه بعدها بساعات.

وقال الصميدعي لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله عن اختطاف شاب منقبل قوة أمنية في شارع الأربعين عار عن الصحة، ولا توجد أية حالة اختطاف لشاب في تكريتمن قبل قوة أمنية".

وأوضح، أن "قوة تابعة لشرطة صلاح الدين كانت قد اشتبهت بشاب يقومبتصوير القوات الأمنية في شارع الأربعين لذلك قامت باعتقاله، لكن بعدها وجه المحافظبالإفراج عنه".