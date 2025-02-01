بريطانيا تحذر من ديب سيك: لوضع معايير تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن

2025-02-01 20:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حذرت المملكة المتحدة مواطنيها وشركاتها، وقالت توخوا الحذر، حول سبل التعامل مع نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد المثير للجدل، ديب سيك DeepSeek، ملوحةً لاحتمال حظره بالكامل. وقالت وزيرة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، فريال كلارك، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات تحدياً حيال مواجهة التطبيقات الصينية المفتوحة المصدر: في النهاية، القرار شخصي لكل فرد فيما إذا كان سيقوم بتنزيله أم لا نصيحتي هي أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر المحتملة ويفهموا كيفية استخدام بياناتهم. وكتبت الوزيرة البريطانية على منصة إكس أن المملكة المتحدة تقود الطريق من خلال وضع معايير عالمية تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن. وأضافت ستساعد قواعد الممارسة المحدثة على حماية الأنظمة والبيانات المهمة، حتى تتمكن الشركات من تقديم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدفع النمو وتحسن الخدمات العامة بشكل أفضل. وفي اعتراف بتفوق التطبيق الصيني، أقر الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي OpenAI، سام ألتمان، بخطأ عدم استخدام استراتيجية المصدر المفتوح التي تبنتها شركة ديب سيك الصينية. وكان النموذج الصيني الجديد قد أحدث هزة في الأسواق العالمية، مثيراً أسئلة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي ومعايير الأمان والسلامة وحماية المعلومات الشخصية. وقال ألتمان أعتقد شخصياً أننا كنا على الجانب الخطأ من التاريخ هنا ونحتاج إلى معرفة استراتيجية مختلفة للمصدر المفتوح، إن ديب سيك نموذج جيد جداً. جاءت تعليقات ألتمان خلال جلسة أسئلة على ريديت Reddit وأجاب عن أسئلة، بما في ذلك ما إذا كان سيفكر في نشر أبحاث أوبن إيه آي، وأجاب ألتمان بأنه يؤيد الفكرة وأنها موضوع نقاش داخل الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو. ووفقاً لألتمان، فإن تطبيق استراتيجية فتح المصدر ليست من أولويات الشركة حالياً إذ لم تتوافق بشأنها آراء جميع مَن بالشركة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام