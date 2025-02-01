2025-02-01 21:45:04 - المصدر: ايشان

أفادت تقارير صحفية أمريكية، بأن العراق قد يتعرض إلى خسارة التعاون الأمن مع إدارة ترامب، في حال فشلت بغداد في حل فصائل المقاومة. تقرير “فوكس نيوز”، الأمريكية أشار وفق خبراء في شؤون الشرق الأوسط، إلى أنه “إذا لم يتمكن العراق من إثبات قدرته على كبح جماح فصائل المقاومة، فقد يكون الحفاظ على التعاون الأمني مع […]

ظهرت المقالة تقرير أمريكي: ترامب لن يبقي التعاون الأمني مع العراق.. شرطه حل الفصائل أولاً على ايشان.



