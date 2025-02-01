2025-02-01 21:45:04 - المصدر: ايشان

بعد انطلاق مشروع التحول في سوريا، توالت الزيارات الرسمية على دمشق للتقرب من الجولاني، الذي أصبح بعد نحو شهرين من الإطاحة بنظام الأسد رئيساً انتقالياً، ما دفعه إلى بدء زياراته الخارجية من الرياض. وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الرئيس السوري “احمد الشرع” سيطير غداً إلى المملكة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الرياض. ومن جهة […]

ظهرت المقالة مشروع التحول واحد.. الشرع يطير للرياض في أول زيارة خارجية بصفته الرئاسية أولاً على ايشان.



