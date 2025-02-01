2025-02-01 22:00:05 - المصدر: الطاقة

أبرم العراق اتفاقيتين جديدتين مع شركة أميركية لتطوير اثنين من الحقول النفطية المهمة، في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعزيز استثمار الغاز المصاحب. ويأتي هذا التعاون ضمن إستراتيجية البلاد لدعم قطاع الطاقة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، ولا سيما في ظل تزايد الطلب على الطاقة محليًا ودوليًا. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها …

إقرأ: العراق يوقع اتفاقيتين مع شركة أميركية لتطوير حقلي نفط على منصة الطاقة



