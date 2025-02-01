لطلب الذرية من الله.. "صينية زكريا" طقس اجتماعي ممزوج بالإيمان (صور)

2025-02-01 22:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ "صينية زكريا"، تتوسط يومغد الأحد، منازل العراقيين، في تقليد يمتزج فيه الإيمان بالأمل والموروث، حيث تعودجذوره، إلى طلب النبي زكريا من الله أن يرزقه بطفل وهو في عمر الـ90 عاما، فرزقهبالنبي يحيى، ليتحول هذا الأمر، إلى طقس اجتماعي للعائلات التي لديها أطفال، أوالنساء اللواتي لا ينجبن.

وتحمل الدعوات المرافقة لهذه"الصينية" أمنيات متعددة مقرونة بالنذور لكي يستجيب الله لها، وأصبحالاحتفال بها جزءاً من الموروث الثقافي والاجتماعي العراقي.

وهذه "الصينية"، تضم الحلوى ونباتالآس والشموع، فضلاً عن دفوف صغيرة، و(تنكة)، وهي جرة فخارية توضع فيها الشمعة،وتكون على نوعين واحدة للأنثى والأخرى للذكر، وتميز عبر بروز بسيط فيها.

صفا (30 عاما)، وهي أم لطفل أسمته يحيى، تقوللوكالة شفق نيوز، إن "الله رزقني بأبني قبل عامين، بعد أن طلبت منه الطفل فيليلة زكريا، وقلت أن تحقق سأسميه يحيى".

وتضيف أن "صينية زكريا تقليد وموروثاجتماعي وديني، هو نذر قديم كنت ومازلتأحرص على إحيائه كل عام "، مبينة أن "في ليلة زكريا من كل عام ألبس طفلي ثوبًا أبيض، وأصنع الحلوياتالمعروفة في العراق مثل الزردة وأوقد الشموع وأضع نبات الآس وأدعو الله أن يرزقنيطفلًا آخر".

وتؤكد صفا، أن "هذه العادة اكتسبتها منوالدتها، ومستمرة عليها رغبة منها في تكرار التجربة الإيمانية وتحقيقمرادها".

صوم البنات

أما أم عبد الله (62 عاما)، فتروي كيفية إحياءهذه العادة أو ما يسمى صوم البنات، وتؤكد في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن"الفتيات يصمن يوم زكريا حتى الظهر، ويمتنعن عن الكلام، وبعدها يفطرن".

وتشير أم عبد الله إلى أن "الكثير منالنساء يحين هذه العادة السنوية بإيقاد الشموع وتقديم الحلوى، خاصة ممن يرغبن فيتحقيق أمنياتهن بطلب الذرية، وأن تحقق مرادهن، فيجب تسمية الطفل زكريا أو إبراهيمأو يحيى، وهذه هي أسماء الأنبياء".

الشورجة تستعد

وبحلول ليلة زكريا، يزداد النشاط التجاريبمنطقة الشورجة، وهي السوق الرئيس في بغداد، حيث تعج بالمتبضعين وأغلبهم منالنساء، ويعرض الباعة مختلف المستلزمات التي تتطلبها هذه المناسبة مثل الجرار الفخاريةوالحلويات والشموع، والمكسرات.

ويقول فاخر ميمون (53 عاما)، صاحب أحد المحالفي الشورجة، للوكالة، إن "الإقبال يزداد على السوق لشراء المستلزمات من قبلالنساء في ليلة زكريا، واكثر المواد المطلوبة هي الجرار الفخارية والشموع".

ويؤكد: "نحن نجهز بضاعة هذه المناسبة قبلأسبوعين من حلولها، ونرسلها إلى مختلف المحافظات العراقية".

الأسعار

وفيما يخص الأسعار، فيبين البائع حسن طالب (46عاما)، للوكالة: "نحن نوفر مستلزمات ليلة زكريا بكثرة، ولكن الإقبال المتزايديؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وينوه إلى أن "الأسعار ترتفع بشكل طفيف فيليلة زكريا، خاصة وأن بعض المواد تنفد سريعاً بسبب الاقبال الشديد عليها، ومنهاالجرار الفخارية".

ويوضح أن "المستهلكين يضعون نبته الآس فيالجرار الفخارية، وهذه الجرار تكون على نوعين، النوع الأول من الجرار يكون رأسهامفتوحاً وهذه تقتنيها من ترغب بأن يرزقها الله بنتاً، وأما النوع الثاني من الجرارفتكون على شكل إبريق ويكون رأسها مغلقاً، وهذه تقتنيها من ترغب بأن يرزقها اللهبولد في ليلة زكريا".

تجمع "خضر الياس"

وفي هذه الليلة، تتجمع العديد من العائلات قربمرقد خضر الياس في بغداد، حيث يوقدون على ضفاف نهر دجلة في ليلة زكريا الشموعويقدمون الحلوى للزائرين.

وأضحت مناسبة "صينية زكريا" تمثلاحتفالاً جماعياً مقروناً بالأمل والتفاؤل في تحقيق الأمنيات، فضلاً عن تعميقالروابط الأسرية والتواصل مع الاخرين.

وتؤكد سليمة علوان (59 عاما) لوكالة شفق نيوز،أن "الحر أو البرد لن يحول دون احيائها المناسبة عند خضر الياس".

وتضيف: "الله استجاب لي بمثل هذه الليلةورزقني بأبنائي وبناتي"، لافتة إلى أن "هذه الليلة تعد من اللياليالمباركة، وهي من الليالي التي يستجاب بها الدعاء، وخاصة لطالبي الذرية".

ومع تباين المواقف الدينية من إحياء هذه الليلة، إلا أن "صينيةزكريا" أصبحت تقليداً اجتماعياً راسخاً ومتوارثا نقلته الأمهات إلى بناتهن رغبة منهن في استجابةالدعاء، بما يعكس جانبًا من الثقافة العراقية التي تحتفي بمختلف فنونها الأدبيةوالفنية بالحياة والأمل وتدعو إلى التفاؤل.