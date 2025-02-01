المالكي يشكر الأمن الوطني لاعتقالهم قتلة السيد محمد باقر الصدر

2025-02-01 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم الامين العام لحزب الدعوة الاسلامي نوري المالكي، اليوم السبت (1 شباط 2025)، بالشكر لجهاز الامن الوطني العراقي لاعتقالهم قتلة السيد محمد باقر الصدر.

وقال المالكي في تغريدة له على موقع "أكس"، تابعتها "بغداد اليوم": "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيس جهاز الامن الوطني العراقي ولجميع الضباط والمنتسبين لجهودهم الكبيرة في حماية أمن الوطن والمواطنين".

وأضاف ان "اعتقالكم للخلية الإجرامية التابعة لجهاز القمع البعثي الصدامي المجرم، والمتورطة في اغتيال⁧ المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر ⁩وشقيقته فضلا عن اغتيال وتصفية كوكبة من الشخصيات الدينية والوطنية، يعد إنجازاً وطنياً عظيماً يعكس تفانيكم في تحقيق العدالة وملاحقة المجرمين".