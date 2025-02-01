تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم

2025-02-01 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكُرةِ القدم، يوم السبت، الاتفاقُ علىإقامةِ اجتماعِ الجمعيّة العموميّةِ للاتحادِ في (2025/4/12).

جاء ذلك خلال اجتماع اعتيادي عقده المكتبُ التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّلكُرةِ القدم، في مقرِّ رابطةِ دوري المُحترفين، بحُضورِ رئيسِ الاتحاد عدنان درجال،والنائبِ الأول علي جبار والنائبِ الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتبِ التنفيذيّ غالبالزاملي وأحمد الموسوي ومحمد ناصر وفراس بحر العلوم والدكتور كوفند عبد الخالق وخلفجلال ورحيم لفتة، والأمينِ العامّ محمد فرحان، والأمينِ العامّ المُساعد كامل عداي.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع شهد مناقشةُالقضايا المُدرجة على جدولِ الأعمال، ففي البدايةِ رحب رئيسُ الاتحادِ بالحُضورِ، متمنياًللجميع النجاحَ والموفقيةَ في تَقديمِ المُقترحاتِ والطروحاتِ المُبتغاة من أجل تَنفيذِالأهدافِ الاستراتيجيّة المَنشودة بدقةٍ عاليةٍ".

ووفق البيان، جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إقامةِ اجتماعِ الجمعيّة العموميّةِللاتحادِ في (2025/4/12)، وكذلك تمت مناقشةُ سُبل إعدادِ منتخبِ الكرة الشاطئية للمُشاركةِفي الاستحقاقاتِ الدوليّةِ المُقبلة، وتوفير الأرضيةِ الصلبة لتَحقيقِ أفضل النتائج،كما تمَّ الاتفاقُ على تَشكيلِ لجنةٍ لدراسةِ عروضِ الرعاية المُقدمة للاتحادِ، والمصادقةعلى الأمورِ الإداريّة الخاصّة بعملِ الاتحاد.