"الإخفاء القسري" يعود إلى البرلمان العراقي بعد عام من إهماله

2025-02-01 23:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، مساء السبت، جدولأعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، الذي تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاءالقسري، وذلك بعد أكثر من عام من إهمال هذا الملف.

وبحسب الجدول الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، فقد تضمن 7 فقرات،تبدأ بالتصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وكذلك التصويت على مشروعقانون الصحة النفسية، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، وتقريراللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.

كما جاء في الجدول، القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، والقراءةالأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخدمةمن سمة الدخول بين العراق وقبرص، والقراءة الأولى لمقترح قانون المختارين.

ويشغل ملف ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في العراق حيزا كبيرا من ساحةالمناقشات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان محليا ودوليا، إذ تقول اللجنة الدولية للصليبالأحمر إن أعلى نسبة في العالم تسجل في العراق، ويتراوح عددهم بين 250 ألفا إلى مليونشخص.

وتعيش أُسر ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في جحيم التجاهل والنسيانإزاء عدم معرفة مصير أحبائهم، وما يترتب عليه من نزاعات وإشكالات اجتماعية وقانونيةوشرعية بشأن حقوق الزوجات والأبناء وقضايا الإرث والتعويضات.

وتكرر المنظمات الحقوقية دعوتها للحكومات العراقية المتعددة لحسم مصيرهم،ووضع حد للإفلات من العقاب وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وكشف رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، عن إقرار حكومته مشروعقانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، منذ آب 2023، إلاأن خلافات حول ما إذا كان تعريف الاختفاء القسري ينبغي أن يشمل ذلك الذي ترتكبه الجهاتالفاعلة في الدولة والجماعات العنيفة التي تنتمي إليها، بدلا من الذي تنفذه جهات فاعلةغير حكومية فقط، مما أدى إلى "إعاقة الجهود الرامية إلى تمريره.