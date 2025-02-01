كركوك.. عائلة معتمر شاب لقي مصرعه بحادث سير تعفو عن السائق

2025-02-01 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في كركوك، يوم السبت،عن تنازل عائلة المعتمر الشاب الذي لقي مصرعه بحادث سير عند منفذ عرعر، عن حقنجلهم وتم الإفراج عن سائق السيارة، وهو من أهالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا منأهالي السائق زياد الجبوري، الذي نقل معتمرين من أهالي ناحية تكية في محافظةالسليمانية، ومن ضمنهم المتوفي جوتيار عبد المجيد، وهو أحد علماء منطقة تكية،ذهبوا لعائلة المتوفي، وقررت عائلة الشاب المتوفي العفو عن السائق وإسقاط أي مطالبتترتب على ذلك".

وأضاف أن "عائلة المتوفي، أكدت أن الفعلهو قضاء وقدر، وتم غلق القضية".

يذكر أن مصدرا أمنيا، أفاد يوم 27 كانونالثاني/ يناير الماضي 2025، بتعرض حافلة تقل معتمرين من أهالي قضاء جمجمال، لحادثسير أسفر عن وفاة شاب معتمر وإصابة 8 معتمرين آخرين بإصابات بليغة، قرب منفذ عرعر.

وبحسب مصادر أمنية ابلغت وكالة شفق نيوز، أنالحادث وقع نتيجة انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من المعتمرين العراقيين أثناءتوجههم إلى الديار المقدسة.

يُذكر أن منفذ عرعر يشهد حركة مكثفة للمعتمرينوالزائرين خلال المواسم الدينية، مما يبرز أهمية تعزيز إجراءات السلامة المروريةعلى هذا الطريق الحيوي.