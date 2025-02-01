عقد ملياري لتنظيف كركوك.. 300 آلية وألف عامل لرفع النفايات

2025-02-01 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ كركوك ريبوار طه، يومالسبت، عن المباشرة بتنفيذ أوسع حملة للتنظيف ورفع الأنقاض، عبر عقد بقيمة 60مليار دينار لثلاث سنوات، في وقت أكدت فيه بلدية المحافظة أن كمية النفاياتاليومية تبلغ 1200 طن.

وقال طه، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوككانت تعاني من تراكم النفايات، واليوم جرى إطلاق أوسع حملة لجعل كركوك أجمل وأنظف،وسوف تكون كذلك، عبر عقد شركتين ولمدة ثلاث سنوات وبأكثر من 300 آلية وألف عامليوميا".

وأضاف أن "العقد سيكون لثلاث سنوات وبكلفةتزيد على 60 مليار دينار لتنظيف ست قطاعات بلدية، تضم اكثر من مليون نسمة"،مبينا أن "العقد مناصفة بين شركتين للتنظيف وتستخدم آليات متطورة في رفعالأنقاض، وكذلك كابسات حديثة وسوف نلاحظ ذلك على المحافظة".

وفي السياق، أكد مسؤول إعلام بلدية كركوك عدنانشكور، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحملة هي الأكبر والأوسع التي اطلقهاالمحافظ، لأن النفايات كانت قد تكدست في عدد من احياء المحافظة، وكانت عددالسيارات قليلة ولم تكن الشركة السابقة تعمل بصورة جيدة".

وأوضح عدنان، أن "كركوك تطرح يومياً أكثرمن 1200 طن من النفايات، والنظافة هي عامل مشترك بين البلدية والمواطن، فهناكاحياء سكنية يتعاونون مع البلدية ويساهمون في المحافظة على نظافة المدينة وهناكالعكس".

وتتراكم النفايات في كثير من مناطق العراق وحتىالعاصمة بغداد، وينتقد السكان المسؤولين المباشرين عن الخدمات، ويتهمونهم بالتقصيرفي إدارة أزمة الخدمات.