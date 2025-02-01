2025-02-01 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بناحية بصية في محافظة المثنى، مساء السبت، عن تفاصيل الاعتداء على عمال صينين في أحد المعامل الاستثمارية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "معمل أسمنت استثماري، يقع في منطقة ابو غار جنونبي محافظة المثنى، وفيه عمال يحملون الجنسية الصينية، دخلوا بشجار بالأيدي مع حراس المعمل العراقيين الذين يطالبون بجعل جميع الخدمات المقدمة في المعمل من حصتهم فقط، بسبب ارتفاع نسبة العمل فيه بالآونة الأخيرة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تابعة لشرطة بصية، طوقت مكان الحادث وفضت الاشتباك بين الطرفين وقامت باعتقال الجناة من العراقيين وعددهم 3 أشخاص بتهمة التسليب والابتزاز".