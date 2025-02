2025-02-02 00:10:06 - المصدر: جريدة المدى

طالب عبد العزيز تتوقف سيارة الميني باص في التقاطع، ويتأخر ضوء إشارة المرور الأخضر فيكثر الشحاذون وباعة المحارم وماسحو الزجاج ثم يتوقف رجل بهيئة مختلفة، يحمل بيده عدداً لا يحصى من خواتم، تبدو من الفضة أو الحديد، أوثقها في حبل طويل، يعرضها على الركاب والسائقين، مستعرضاً فصوصها الملونة وأحجارها التي يقول عنها بأنها كريمة، ثم […]

