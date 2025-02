دونالد ترامب: نبوءة الهيمنة أم وهم العظمة؟

2025-02-02 00:10:06 - المصدر: جريدة المدى

أحمد حسن في مشهد لافت ورمزي للغاية، جرت مراسم تنصيب دونالد ترامب في مبنى الكابيتول في 20 يناير 2025 كحدث أشبه بطقس مسرحي يمزج بين الأسطورة السياسية والخطاب الديني.الحدث، المشبع بخطاب إنجيلي متجذر في المخيال البروتستانتي، استحضر رموزًا كالنبي موسى وسليمان، حيث تم تصويرهما كتشبيهات لسلطة إلهية مُكلفة بقيادة أمريكا. ترامب، في خطوة محسوبة، بدأ […]

