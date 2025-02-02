التربية تنفي وجود تمديد للعطلة الربيعية

2025-02-02 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت (1 شباط 2025)، أنه لا تمديد للعطلة الربيعية للمراحل الدراسية كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لوكالة الانباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "المواعيد الخاصة باستئناف الدوام الرسمي بعد العطلة الربيعية ثابتة ولا يوجد أي تغيير"، نافيا تمديد العطلة الى يوم 9/2/2025 بدلا من 5/2/2025.

وكان نائب رئيس للجنة التربية النيابية محمود القيسي قد طالب وزارة التربية بتمديد العطلة الربيعية الى يوم الاحد 2/9 بدلاً من 2/5.