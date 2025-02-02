مهاجمة منزل ضابط وملاحقة امرأة بالسب والشتم واطلاق النار في منطقة البلديات

2025-02-02 00:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، اليوم السبت (1 شباط 2025)، بوقوع حادث اطلاق نار من قبل مجهولين على منزل ضابط في الداخلية بعدها لاذوا بالفرار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية تجري حملة بحث عن مجهولين يستقلون عجلة نوع سبورتج اقدموا على اطلاق النار على منزل ضابط برتبة مقدم منسوب للداخلية ضمن منطقة البلديات شرق العاصمة".

وأكد المصدر أن "الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية لكن هناك اضرارا مادية بواجهة المنزل فقط".

وفي السياق ذاته، اكدت شرطة الرصافة، تمكنها من "القاء القبض على شخص اطلق العيارات النارية من داخل عجلته واعتدى بالسب والشتم على امرأة تستقل عجلة بسبب خلاف سابق على قطعة أرض ضمن منطقة البلديات ببغداد ايضا".

وبحسب بيان للشرطة فقد تمكنت القوة المنفذة للواجب من "ضبط السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وايداعه التوقيف لإكمال أوراقه التحقيقية".



