2025-02-02 00:40:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بيروت





عُثر صباح يوم السبت (1 شباط 2025), على جثمان نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان، الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، مقتولًا داخل شقة سكنية تعود لأحد أقربائه في منطقة بصاليم بالمتن الشمالي، وذلك بعد فقدان الاتصال به منذ يوم أمس.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تعرض كوجانيان لعدة طعنات بأدوات حادة، في جريمة وُصفت بالوحشية، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها. وقد حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الجريمة فور تلقي البلاغ، حيث قامت برفع الأدلة الجنائية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهتها، أشارت مصادر طبية إلى أن الجثمان يحمل آثار طعنات متعددة في مناطق مختلفة من الجسم، ما يدل على أن الضحية تعرض لهجوم عنيف. ولم تُعلن السلطات بعد عن أي مشتبه بهم أو دوافع محتملة وراء الجريمة.

وأثار مقتل كوجانيان صدمة واسعة في الأوساط الدينية والاجتماعية، حيث شهدت منطقة برج حمود – ذات الكثافة الأرمنية العالية – حالة من التوتر والغضب بعد انتشار الخبر، ما استدعى انتشارًا أمنيًا مكثفًا للجيش اللبناني والقوى الأمنية لمنع أي تصعيد.

وفي هذا السياق، أعربت قيادات دينية وسياسية عن استنكارها الشديد للجريمة، داعية السلطات إلى التحرك العاجل لكشف هوية الجناة ومحاسبتهم وفق القانون.

يُذكر أن كوجانيان كان شخصية دينية بارزة في الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في لبنان، وكان له دور في تعزيز الحوار بين الأديان والعمل الاجتماعي. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الجريمة وخلفياتها، في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني كشف المزيد من المعلومات حول هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا.