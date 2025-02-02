بغداد.. استهداف منزل ضابط واعتقال مطلق رصاص حي على امرأة

2025-02-02 00:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتعرضمنزل ضابط في الداخلية لإطلاق نار، فيما ألقت قوة أمنية القبض على شخص أطلق النارمن سيارته واعتدى بالشتم على امرأة بسبب "خلاف"، وذلك في منطقة البلدياتشرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوةأمنية تجري حملة بحث عن مجهولين يستقلون عجلة نوع (سبورتج) أطلقوا النار على منزلضابط برتبة مقدم منسوب للداخلية".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن إصاباتبشرية، بل فقط أضرار مادية بواجهة المنزل ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة".

من جهة أخرى، أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بيانورد للوكالة، أن "قيادة شرطة بغداد الرصافة، شرعت بتعميم أوصاف شخص أطلق النارمن داخل عجلته، على جميع دورياتها".

وتابعت "من خلال المتابعة المكثفة تمكنتقوات الشرطة من القاء القبض عليه، إذ تبين انه قام بإطلاق النار والاعتداء بالسبوالشتم على امرأة تستقل عجلة بسبب خلاف سابق على قطعة أرض، وذلك ضمن منطقةالبلديات ببغداد".

وبحسب البيان، تمكنت القوة المنفذة للواجب منضبط السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمةبحق المتهم وأودعته التوقيف.