من الديوانية.. رحالة ياباني يبدي إعجابه بالشاي العراقي (فيديو)

2025-02-02 00:45:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل الرحالة الياباني يوتا، يوم السبت، إلى محافظة الديوانيةجنوبي البلاد، فيما أبدى إعجابه بالشاي العراقي خلال ضيافته في قيادة شرطة المحافظة.

وأظهر فيديو نشرته قيادة شرطة الديوانية، الرحالة يوتا وهو يمسك (استكان)الشاي، ثم يقوم بتذوقه، حيث رُسمت ملامح الاعجاب على وجهه قبل أن يقول مبتسماً إنه(جيد).

من جهتها ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائدشرطة محافظة الديوانية، اللواء نجاح محمود سلطان، استقبل في مكتبه الرسمي الرحالة اليابانييوتا، وقدم قائد الشرطة هدية تقديرية للرحالة الياباني لقدومه إلى المحافظة، متمنياَله التوفيق والنجاح في رحتله وتحقيق ما يصبو اليه".