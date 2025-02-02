السيد الحكيم والمندلاوي يؤكدان ضرورة التكامل بين الحكومة والبرلمان

2025-02-02 00:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم والنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ضرورة التكامل بين الحكومة والبرلمان.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة كانت ملفات حاضرة في لقائنا مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، حيث أكدنا أهمية وحدة الصف وتوحيد الخطاب الوطني، وإدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية، وشددنا على ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب".ودعا السيد الحكيم، خلال اللقاء وبحسب البيان، إلى "إقرار القوانين وتعديل تلك التي تحتاج إلى تعديل، لاسيما القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطن."وفيما يتعلق بتطورات الأحداث في المنطقة، أكد إن "استقرار المنطقة يتطلب تحقيق الاستقرار في جميع ساحاتها، وأن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف".