رئيس الوزراء العراقي يفتتح معرض بغداد الدولي ويدعو لزيادة الاستثمارات الأجنبية

2025-02-02 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 1 - 2 (كونا) -- افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي الذي تشارك فيه 1250 شركة عربية وأجنبية وتحل سلطنة عمان ضيف الشرف فيه.وتحدث السوداني عن حاجة العراق لاستثمارات الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها مؤكدا أن اقتصاد بلاده "رصين ويحظى بثقة ائتمانية دولية عالية فضلا عن ان مديونية البلد الخارجية عند أدنى مستوياتها منذ العام 2008".واستشهد السوداني بقطاع السكن مبينا ان 30 الى 35 بالمائة من حجم استيرادات العراق والبالغة بمجملها 60 مليار دولار امريكي سنويا هي للمواد الانشائية داعيا الشركات الى الاستثمار في هذا المجال داخل العراق مع وفرة المواد الاولية ومع حجم المشاريع السكنية الجديدة التي تنفذ هناك وتبلغ نحو مليون وحدة سكنية جديدة.وأكد السوداني ان حكومته وفرت بيئة استثمارية صديقة للأعمال ومؤمنة بالحماية القانونية والاعتبارية التي يتمتع بها المستثمر والشركات العاملة في العراق.بدوره دعا وزير التجارة والصناعة والترويج والاستثمار العماني قيس بن محمد الحضور والمشاركين في المعرض الى زيارة الجناح العماني والتعرف على الشركات العمانية إذ تشارك فيه أكثر من 30 شركة عمانية متنوعة بمختلف المنتجات كالأدوية وباصات النقل والمحولات الكهربائية والسيراميك والرخام الالياف البصرية والحديد والزيوت المواد الغذائية وغيرها.وأشار الوزير العماني الى ان معظم تلك الشركات تبحث عبر تواجدها في معرض بغداد الدولي عن وكلاء وموزعين وشركاء لهم داخل العراق وفي بقية دول العالم.وقالت وزارة التجارة العراقية في وقت سابق ان المعرض افتتح اليوم امام الوفود الرسمية فقط على ان يفتتح ابتداء من يوم غد وحتى السابع من شهر فبراير الجاري امام العامة. (النهاية) ع ح ه / ه س ص