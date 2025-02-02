ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول في الليجا
2025-02-02 01:55:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
تلقى ريال مدريد الخسارة بنتيجة (0-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.
وسجل لإسبانيول كارلوس روميرو في الدقيقة 85.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 49 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز ال17.
تلقى ريال مدريد الخسارة بنتيجة (0-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.
وسجل لإسبانيول كارلوس روميرو في الدقيقة 85.
وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 49 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز ال17.