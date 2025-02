2025-02-02 02:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تداول ناشطون في العراق بشكل واسع مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص خطته الرامية إلى "تطهير غزة" ونقل السكان إلى دول أخرى.وأثارت تصريحات الرئيس الأخيرة القلق من "سيناريو" مشابه قد يستخدمه ترامب، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، تجاه العراق بشأن العلاقة مع إيران أو الوضع الجديد في سوريا.ويُتوقع في العراق أن […]

The post بغداد تدرس إرسال وزير الخارجية إلى دمشق.. ما علاقة خطابات ترامب؟ appeared first on جريدة المدى.