بين القابلة والطبيبة النسائية.. قيود اجتماعية تعيق وصول النساء إلى الرعاية الصحية!

بغداد – تبارك عبد المجيدفي ظل الأعراف الاجتماعية والعادات المتجذرة، تواجه المرأة العراقية تحديات جسيمة فيما يتعلق بصحتها الجنسية والإنجابية. يتفاقم الوضع بفعل غياب التثقيف وضعف الوعي المجتمعي، خاصة في المناطق الريفية، حيث تسيطر القيم العشائرية على القرارات الصحية وتعيق وصول النساء إلى الرعاية الطبية اللازمة.تحدثت الناشطة والتدريسية سميرة الخفاجي عن قضية حساسة تؤثر بشكل […]

