أسوشييتدبرس: مسؤولون يستبعدون انسحاب أميركي من العراق هذا العام

2025-02-02 02:15:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد نقلت وكالة اسوشييتدبرس الأميركية عن مسؤولين عراقيين واميركيين قولهم إن سقوط نظام الأسد في سوريا دفع بجهات سياسية وحزبية في العراق الى إعادة النظر بموضوع انسحاب القوات الأميركية خشية استغلال تنظيم داعش الفراغ الذي سيخلفه هذا الانسحاب وعودة تهديداته من جديد، مستبعدين انسحاب القوات التدريجي من البلاد هذا العام الذي […]

