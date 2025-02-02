شعر بها السكان .. هزة ارضية تضرب مندلي في ديالى

2025-02-02 08:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت مبكر من، صباح اليوم الأحد، تسجيل هزة ارضية في قضاء مندلي التابعة لمحافظة ديالى.

ووفقا للتقرير الصادر عن الهيئة، فإن الهزة الارضية تبعد حوالي 13 كم جنوب شرق القضاء، وقد بلغت قوتها 3.4 درجات على مقياس ريختر.

وأشار التقرير إلى شعور المواطنين الساكنين بالقرب من حدوث الهزة، فيما لم ترد تقارير (حتى وقت كتابة الخبر) تفيد بوقوع خسائر بالارواح او اضرار مادية.