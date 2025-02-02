مانشستر يونايتد يحصل على توقيع لاعب جديد

2025-02-02 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أتم نادي مانشستر يونايتد، صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية للموسم الجاري 2024-2025.

وأبرم المان يونايتد، صفقة جديدة عبر ضم باتريك دورجو، ظهير ليتشي، بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وسيواجه المان يونايتد، اليوم الأحد، كريستال بالاس، على مسرح الأحلام، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن ليتشي وافق على عرض اليونايتد، الذي بلغ 30 مليون يورو، فضلا عن 5 ملايين كحوافز إضافية.

وسيدعم دورجو، الجبهة اليسرى لفريق المدرب البرتغالي روبن أموريم، في ظل احتمالية رحيل تيريل مالاسيا في الساعات الأخيرة من الميركاتو.