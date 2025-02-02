انجاز تاريخي لمحمد صلاح في البريمييرليغ

2025-02-02 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق محمد صلاح انجازًا تاريخيًا في الدوري الانكليزي بعدما اصبح اول لاعب في تاريخه يسجل 20 هدفًا ويقدم 10 تمريرات حاسمة في موسم واحد بعد تجاوز سن الـ30.

وجاء هذا الإنجاز المميز خلال مباراة ليفربول ضد بورنموث في منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الانكليزي، حيث نجح الفرعون الصغير في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 30 و75.

ويُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على استمرارية صلاح في تقديم مستويات عالية رغم تجاوز سن الثلاثين، ليعزز مكانته كأحد افضل لاعبي الدوري الإنكليزي في العقد الاخير.