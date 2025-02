مقتل مواطن برصاص طائش اثناء شجار مسلح بقضاء الشطرة

2025-02-02 08:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر امني في ذي قار عن اندلاع مشاجرة مسلحة بين شخصين في قضاء الشطرة شمال الناصرية مما ادى الى مقتل مواطن نتيجة الطلق الطائش. وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث وقع في إحدى مناطق القضاء حيث تطور الشجار الى استخدام الاسلحة النارية ونتيجة تبادل اطلاق النار...

