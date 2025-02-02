الصين والمكسيك وكندا تندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

2025-02-02 09:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الصين، اليوم الأحد، أنها تعارض بشدة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين، متعهدة اتخاذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الصين غير راضية ابدا وتعارض ذلك بشدة، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية. وحذرت الصين تحذر من أن الحروب التجارية لا يوجد فيها فائزون. في غضون ذلك نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، باتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، واصفة ذلك بأنه افتراء. وفي منشور على منصة إكس، أكدت شينباوم فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، ردا على تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي. وكتبت: نرفض بشكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية، معلنة عن إجراءات جمركية ضد واشنطن. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء، ردا على إجراءات ترامب. وقال ترودو إنه سيتم فرض رسوم جمركية فورية على بضائع أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، ورسوم جمركية إضافية على بضائع أميركية بقيمة 125 مليار دولار خلال 21 يوما. وتابع: ندرس عدة إجراءات غير جمركية ردا على واشنطن، بما في ذلك بعض التدابير المتعلقة بالمعادن الحيوية ومشتريات الطاقة وشراكات أخرى. وفرضت إدارة الرئيس ترامب رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، امس السبت. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام