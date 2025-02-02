2025-02-02 09:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت حكومة كركوك المحلية عن إبرام عقد استثماري لإنشاء مصفى في المحافظة بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف برميل يومياً. وقال محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في حديث لـالصباح وتابعته الاقتصاد نيوز، إن إنشاء المصفى خطوة هامة ستعزز مكانة كركوك كمركز صناعي هام لجذب رؤس الأموال والمستثمرين، كما ستشهد المحافظة بعد إكماله، تحولاً جذرياً بالقطاع النفطي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات وتصدير الفائض لدعم المحافظات الأخرى، كما ستغنيها عن الاعتماد على الإقليم أو بغداد بتوفير المشتقات. بدوره بين معاون المحافظ لشؤون الفنية علي حمادي، أن المشروع الذي سيقام على مساحة 976 دونماً قرب شركة غاز الشمال وسينجز خلال عامين ونصف، سيوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل لأهالي المدينة بمختلف الاختصاصات، كما سيخلق بيئة تنموية ومن مخرجاته يتم تحريك باقي المنشآت والمصانع الصناعية الصغيرة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام