2025-02-02 09:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تسجيل هزة أرضية في جنوب شرق قضاء مندلي بديالى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراصدنا الزلزالية سجلت بعد منتصف ليل يوم الأحد الموافق 2 شباط 2025 حدوث هزة أرضية جنوب شرق فضاء مندلي في محافظة ديالى بلغت قوتها (3.4) درجات".

وأضاف أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها"، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".