الموقف المروري: شوارع مكتظة وتقاطعات شبه متوقفة

2025-02-02 09:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد (2 شباط 2025)، زخما مروريا في اغلب التقاطعات المرورية، مع اكتظاظ في الشوارع خاصة مع ساعات الصباح الأولى.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

الجسر الدوار مزدحم

جسر المثنى مزدحم

جسر الائمة مقطوع الأغراض الصيانة

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع عقبة مزدحم

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة داخل مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع سلمان فائق مزدحم

شارع الجوازات مزدحم

شارع البيجية مزدحم