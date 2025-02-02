2025-02-02 09:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مراصدها الزلزالية سجلت بعد منتصف ليل اليوم الأحد حدوث هزة أرضية جنوب شرق فضاء مندلي في محافظة ديالى بلغت قوتها (3.4) درجة".

واضافت ان "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها"، داعية "المواطنين للابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".







