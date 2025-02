ذي قار تتجه لفحص السيارات بيئيا قبل تسجيلها ضمن خطة للحد من التلوث

2025-02-02 10:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مدير بيئة ذي قار، الدكتور موفق حامد الطائي، عن خطة جديدة لمعالجة تلوث الهواء، مشيرا إلى أن عوادم السيارات، خصوصا تلك التابعة للموديلات القديمة، تعد من أكبر مسببات التلوث بسبب عدم مراعاتها للمحددات البيئية. وأوضح الطائي، في حديثه لبرنامج “هموم الناس” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية،...

