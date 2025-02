قائد شرطة ذي قار: تخصيص مقاطعة كاملة لمنتسبي الداخلية والدفاع

2025-02-02 10:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، أن المديرية طلبت من اللجنة العليا لتوزيع قطع الأراضي تخصيص 5000 قطعة أرض، وذلك لشهداء القوات الأمنية من وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى المنتسبين المحالين على التقاعد الذين لم يحصلوا على قطع أراضٍ سابقا. وأوضح العابدي، في حديثه لبرنامج...

