2025-02-02 10:18:04 - المصدر: ايشان

ربط علماء ظاهرة التغير المناخي بزيادة انتشار الفئران في عدد من المدن الأميركية، ومدن أخرى خارج الولايات المتحدة. وأجرى أستاذ علم الأحياء بجامعة ريتشموند الأميركية جوناثان ريتشاردسون دراسة عن انتشار الفئران في 13 مدينة أميركية، إضافة إلى تورنتو في كندا، وطوكيو وأمستردام عاصمتي اليابان وهولندا على الترتيب. وامتدت البيانات التي جمعها الفريق البحثي في المتوسط […]

ظهرت المقالة الفئران تغزو أميركا ودول أخرى.. عالم أحياء يتقصى الأسباب أولاً على ايشان.



