الموارد: اتفاق على ثبات الإيرادات المائية العابرة من تركيا بمعدل 500 م3 بالثانية

2025-02-02 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن الاتفاق على ثبات الإيرادات العابرة من تركيا بمعدل 500 م3 بالثانية، مشيرة الى أن الإيرادات المائية في نهر الفرات تحسنت بشكل كبير.

وقال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العلاقات العراقية السورية في مجال إدارة المياه مستمرة ومنذ سنوات طويلة"، مبينا أن "هناك بروتوكولاً موقعاً بين البلدين، فيه اقتسام لمياه نهر الفرات بين العراق وسوريا".

وأضاف، أن "هناك اتفاقاً آخر (عراقي تركي سوري) يؤكد على ثبات الإيرادات المائية العابرة للحدود التركية السورية بمعدل 500 متر مكعب بالثانية"، لافتا الى أنه "كانت هناك بعض الإشكاليات على سد تشرين حيث توجه كادر فني متخصص من سد الطبقة الى سد تشرين وقام بالإجراءات المناسبة لضمان أمان السد".

وتابع، أن "الإيرادات المائية حاليا في نهر الفرات تحسنت بشكل كبير بمعدلات تزيد على 400 متر مكعب بالثانية، حيث تقوم الوزارة بتخزين المياه في سد حديثة وعمود النهر لتغذية محافظات الفرات الأوسط".