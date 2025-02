2025-02-02 11:00:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير ماء ذي قار، المهندس أحمد عزيز، أن عملية تصفية وتعقيم المياه في المحافظة تتم وفق الضوابط المحددة، باستخدام مواد كيميائية خاصة، وتخضع لرقابة صارمة من عدة جهات رقابية مستقلة خارج مديرية الماء، لضمان وصول مياه صالحة للشرب للمواطنين. وأوضح عزيز، خلال حديثه في البرنامج الصباحي...

The post مدير ماء ذي قار: مختبرات متخصصة تراقب جودة المياه في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.