قمة إنجليزية وديربي إيطالي وبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2025-02-02 11:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشهد يوم الأحد، مواجهات كروية مثيرة في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث تستمر مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب مانشستر سيتي مع آرسنال، وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أمام ألافيس.

هذا وتتجه الأنظار إلى إيطاليا، حيث سنكون على موعد مع يوم دسم بالمباريات القوية، والبداية ستكون من ديربي الغضب بين ميلان وإنتر، وكذلك يلعب روما أمام نابولي.

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الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد X توتنهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

آرسنال X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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الدوري الإسباني

برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أوساسونا X ريال سوسيداد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

‎الدوري الإيطالي

يوفنتوس X إمبولي – الساعة 2:30 ظهراً على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X جنوى – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X انتر ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

* باير ليفركوزن X هوفنهايم – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

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الدوري الفرنسي

تولوز X نيس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ستاد ريمس X نانت – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أنجيه X لوهافر – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

رين X ستراسبورج – الساعة 7:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا X ليون – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4