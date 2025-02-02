إسبانيول يسقط ريال مدريد بهدف قاتل

2025-02-02 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تجمد رصيد ريال مدريد عند 49 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة، في المركز ال17.

وبدأت المباراة بجدل تحكيمي.. ففي الدقيقة 9، كانت هناك لمسة يد في منطقة الجزاء، من جانب جوفري لاعب إسبانيول، خلال لعبة مشتركة مع فران جارسيا.

لكن الحكم مونيز رويز لم يعتبرها مخالفة، كما لم يستدعه خافيير إجليسياس فيلانويفا، حكم الVAR، لمراجعة اللقطة.

وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة بإصابة مدافعه، أنطونيو روديجر، دون أي التحام، حيث اشتكى من ألم عضلي بعدما قفز منفردا.

وقرر مدرب الميرينجي، كارلو أنشيلوتي، الدفع بالشاب راؤول أسينسيو بدلا من روديجر، في الدقيقة 15.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفا لريال مدريد، في الدقيقة 21، من تصويبة قوية سكنت أسفل يمين الحارس جارسيا.

لكن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، حيث تبين وجود التحام قوي من كيليان مبابي (صانع الهدف)، مع بول لوزانو لاعب إسبانيول، قبل تسديدة فينيسيوس.

ومع بداية الشوط الثاني، صوب كارلوس روميرو كرة قوية، مرت أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 49.

وسدد بيلينجهام بقوة، لكن جارسيا حارس إسبانيول تصدى لكرته، لترتد أمام مبابي الذي صوب بدوره، ليتألق أمامه الحارس مجددا، قبل أن تصطدم الكرة بالقائم.

وواصل جارسيا توهجه، بالتصدي لأخطر فرصة في المباراة من رودريجو، الذي انطلق وراوغ الدفاع، قبل أن يسدد كرة ارتطمت في القائم، ثم أمسك بها الحارس في الدقيقة 75.

وسجل كارلوس روميرو هدف الانتصار لإسبانيول، في الدقيقة 85، عندما تلقى كرة عرضية من عمر الهلالي، ومن لمسة واحدة صوب على الطائر أسفل يسار كورتوا.

واستمر الضغط المدريدي في الدقائق الأخيرة للعودة في النتيجة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (1-0).