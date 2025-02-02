اعتقال 6 أشخاص لاستيلائهم على المال العام والسجن 15 سنة لتاجر مخدرات اجنبي بكربلاء

2025-02-02 11:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في إطار مُتابعتها لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء، افادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بتمكنها من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً.

وذكرت الهيئة في باين اليوم، أنَّ المُتَّهمين العاملين في " قطَّاع الحر وصيانة الفرات" اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ، مُبيّنةً ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ "كيبل ظفيرة" وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات.

وتابعت الهيئة إنَّ قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُتخصصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ صاحب الشركة الأهليَّة التي أُحِيْلَ عليها تنفيذ المشروع الذي حدثت فيه عمليَّـة السرقة، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (319) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق، إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في دائرة كهرباء كربلاء؛ لاستيلائهم على المال العامّ في مشروعٍ تابعٍ لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرةً، والذي تمَّت إحالته على شركةٍ أهليَّـةٍ لتنفيذه.

وفي جانب آخر أعلن مجلس القضاء الاعلى، أن محكمة جنايات كربلاء أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

ووفقا لبيان المجلس فانه، ضبط بحوزة المدان على 255 غراما من مادة "الميثيل امفيتامين" المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.

هذا وقد صدر الحكم وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات، حسبما ذكره البيان.