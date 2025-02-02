المشهداني: قانون الموازنة سيقر وفق نص مجلس الوزراء

2025-02-02 11:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، موعد تمرير قانون الموازنة العامة، فيما اكد انه سيقر وفق النص الذي أرسله مجلس الوزراء.

وقال المشهداني في تصريح صحفي وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".

واضاف أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".

وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء.

ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.