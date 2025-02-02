الملا: تصاعد وتيرة الخطاب الطائفي مؤخرا يراد منه جر المجتمع للانقسام

2025-02-02 11:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، أن تصاعد وتيرة الخطاب الطائفي مؤخرا يراد منه جر المجتمع للانقسام.

وقال الملا في تدوينة على موقع "إكس" تابعتها "بغداد اليوم"، إن "تصاعد وتيرة الخطاب الطائفي مؤخرا يراد منه جر المجتمع للانقسام، مستغلين الجانب العاطفي الذي يحكم متبنيات الاغلب الاعم، تحقيقا لمكاسب انتخابية!".

وأضاف: "احذروا مروجي الفتنة وخطاب الكراهية، فنحن اخوة متحابين واعلموا ان من يقايض المقاعد النيابية بدماء العراقيين ليس الا مجرم بلباس سياسي !!".







