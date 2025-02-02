فرسان العراق يواصلون تألقهم في البطولات الخارجية

2025-02-02 11:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيواصل أبطال العراق للفروسية تألقهم في المحافل الخارجية، بتحقيقهم المراكز المتقدمة ليؤكدوا تطور الفروسية العراقية وحضورها القوي في الساحة الدولية.وذكر بيان للجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" الفارس زيد النجيفي توج بالوسام الذهبي بعد تحقيقه المركز الأول في بطولة قفز الحواجز الدولية “دريفت 25” التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، وذلك في شوط الجائزة الكبرى وسط منافسة قوية من نخبة الفرسان الدوليين، وحل السعودي سعد العجمي في المركز الثاني، والنرويجي سيسيل هاتلاند في المركز الثالث".وأضاف أن" هذه البطولة التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية، بمشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من 18 دولة حول العالم، تنافسوا في 54 شوطاً على مدار ثلاثة أسابيع".وتابع :" وفي بطولة الشارقة الدولية للشباب (5 نجوم)، حقق الفرسان العراقيون حضوراً مميزاً، حيث حصد الفارس همام حارث الدليمي المركز الثاني في فئة الشباب، بينما أحرز الفارس حمزة حارث الدليمي المركز الثالث في فئة الأطفال".