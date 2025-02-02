2025-02-02 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملا

أكد مستشار رئيس الوزراء، رئيس لجنة الذاكرة البصرية العراقية، حسن السوداني، اليوم الأحد، إطلاق مشروع لترميم الأرشيف السينمائي.

وقال رئيس اللجنة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاقاً بين الحكومتين العراقية والفرنسية، وُقّع في 15 تشرين الأول الماضي، يتضمن تأهيل الأفلام العراقية منذ انطلاق السينما العراقية في منتصف القرن الماضي وحتى توقفها".

وأضاف، "اتفقنا على ترميم 104 أفلام عراقية تمثل العمود الفقري للسينما العراقية، وقد تمكنا حتى الآن من جمع 70 من تراثنا السينمائي، رغم التحديات التي واجهتنا بعد عام 2003، حيث فقدت العديد من الأفلام ونُقلت إلى أماكن متعددة".

وأوضح، أنه "خلال العامين الماضيين، تمكنا من جمع عدد كبير من الأفلام بالتعاون مع المؤسسات الأمنية والثقافية والسياسية، وما زلنا نواصل البحث عن بقية الأرشيف السينمائي".

وأكد، أن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تولي أهمية استثنائية لحفظ التراث المرئي والمسموع"، مشيراً إلى أن "المشروع انطلق رسمياً، بعد وصول أول الأجهزة المتخصصة يوم الخميس الماضي".

وبشأن الخطط المستقبلية ذكر السوداني، أن "لجنة الذاكرة البصرية العراقية ستعمل على إعادة تأهيل التراث التلفزيوني بكل تنوعاته، وسنحتفل قريبا بإطلاق مشروع مخصص للأرشيف التلفزيوني العراقي".

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق، عن "سعادته بالمشاركة في هذا المشروع"، مؤكدا أن "إعادة ترميم الذاكرة البصرية العراقية وتحسين الأرشيف السينمائي والسمعي والبصري أمر ضروري".

وتابع، أن "هذا المشروع يمثل نموذجاً مهماً للشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، حيث يتيح الحفاظ على عناصر أساسية من التاريخ والثقافة العراقية".

وأشار، إلى أن "فرنسا ستساهم في ترميم أكثر من 100 فيلم عراقي، وهذه المحفوظات ليست مجرد توثيق للماضي، بل مصدر إلهام للمستقبل".

ونوه السفير، الى أن "بلاده ستدعم تدريب مسؤولين من وزارة الثقافة والسياحة والآثار وشبكة الإعلام العراقي على تقنيات ترميم الأفلام السينمائية، لتعزيز قدرات العراق في هذا المجال".

وأردف، أن "الشراكة تهدف أيضا إلى تمكين الشباب العراقي من التعرف على تراثهم الثقافي والتاريخي"، لافتا إلى أن فيلم "سعيد أفندي" قد أُرسل إلى فرنسا لترميمه، استعداداً لمشاركته في مهرجان كان السينمائي للتراث".

فيما أشار مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن "مشروع سينماتيك العراق يهدف إلى ترميم وحفظ أكثر من 100 فيلم سينمائي عراقي، من خلال تدريب مختصين عراقيين على تقنيات إدارة وحفظ الأرشيف المرئي".

وتابع أن "المشروع يتضمن بناء بنية تحتية متخصصة لحفظ الأرشيف السينمائي العراقي، بالشراكة مع لجنة الحسن بن الهيثم العليا للذاكرة المرئية العراقية، وباستخدام تقنيات الرقمنة والترميم المتقدمة سيمكن الأجيال القادمة من الوصول إلى هذه الأعمال السينمائية، مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي وإبراز تاريخ العراق السينمائي على المستويين المحلي والدولي".



