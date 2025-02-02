السليمانية .. نقل أحد المعلمين المضربين للمستشفى وسط تدهور حالتهم الصحية

2025-02-02 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نُقل أحد المعلمين المضربين عن الطعام إلى المستشفى في اليوم السادس من اعتصامه أمام مبنى مكتب الأمم المتحدة في السليمانية، احتجاجًا على تأخير صرف رواتبهم، ويأتي ذلك وسط تفاقم الأوضاع الصحية للمعتصمين، ولا سيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وفقًا لتقارير طبية.

تدهور الحالة الصحية للمعتصمين

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن المعتصم، الذي امتنع عن تناول الطعام منذ ستة أيام، نُقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، ولم يعد إلى موقع الاعتصام لغاية الآن.

فيما أكدت اللجان الطبية التي زارت خيم المعتصمين يوم أمس مساء ورافقتها وكالة شفق نيوز بأن العديد منهم يعانون من أوضاع صحية خطيرة، تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن المعتصمين، وبينهم معلمون من كبار السن ومرضى بأمراض مزمنة، يواجهون خطرًا متزايدًا نتيجة استمرار الإضراب عن الطعام.

مطالب المعتصمين واستمرار الاحتجاج

ويواصل المعلمون اعتصامهم أمام مبنى الأمم المتحدة، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة وتحقيق ضمانات لانتظام صرف المستحقات المالية.

ويؤكد المعتصمون أن إضرابهم عن الطعام جاء بعد فشل محاولات سابقة لإيصال مطالبهم عبر الوسائل التقليدية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الاستجابة لمطالبهم.

و يأتي هذا الاعتصام في ظل أزمة مالية تواجه اقليم كوردستان، حيث تأخرت صرف رواتب الموظفين والمعلمين لأشهر عدة، مما أدى إلى تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة مدن، خاصة في السليمانية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاعتصامات والإضرابات عن العمل.

و مع استمرار الإضراب عن الطعام وتفاقم الأوضاع الصحية للمعتصمين، تتزايد الدعوات لتقديم استجابة عاجلة لمطالبهم، وسط تحذيرات من وقوع تداعيات صحية خطيرة في حال استمرار الاحتجاج دون حلول ملموسة.