برعاية رئاسة الإقليم.. أحزاب كوردستان يوقعون ميثاق الشرف لمكافحة الفساد (صور)

2025-02-02 12:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، مراسم توقيع ميثاق الشرف ضد الفساد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الميثاق وقعت عليه الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان لمكافحة الفساد".

وأضاف أن المراسم تشرف عليها رئاسة اقليم كوردستان وهيئة النزاهة والأمم المتحدة.

وقال رئيس هيئة النزاهة في الإقليم أحمد أنور، في مؤتمر صحفي اثناء المراسم، وحضرته الوكالة، إن "هذه هي التجربة الثانية لتوقيع ميثاق الشرف بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان وذلك لمكافحة الفساد".

واضاف أنور: "نتمنى من الاحزاب السياسية الالتزام بهذا الميثاق لمكافحة الفساد".