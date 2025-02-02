الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد

2025-02-02 12:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، بعد ارتفاع استمر لبضعة أيام من نهاية شهر كانون الثانييناير حتى الأول من شباطفبراير الجاري. وشهدت اسعار الدولار انخفاضاً في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 150500 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام