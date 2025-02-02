خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج الضربة الجوية في قاطع "الزركة"

2025-02-02 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن نتائج الضربة الجوية في قاطع "الزركة" ضمن الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "إلحاقاً ببيان خلية الإعلام الأمني الصادر يوم الجمعة الموافق 31 كانون الثاني للعام الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـ Fـ 16 العراقية في قاطع الزركة ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، فقد شرعت اليوم الأحد قوة مشتركة من أبطال القوات الخاصة وقيادة عمليات شرق صلاح الدين والشجعان من عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية وبمراقبة ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، بتفتيش موقع الضربة الجوية الناجحة".

وأضافت أن "القوة عثرت على 7 جثث للإرهابيين، بينهم يرتدون أحزمة ناسفة، فضلاً عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومبرزات جرمية ومواد أخرى، ومازالت عملية التفتيش مستمرة في المنطقة المستهدفة ومحيطها"، لافتة الى أنه "سيتم التعرف على هويات الإرهابيين الذين تم القصاص منهم لاحقاً".

وذكرت أن "العمليات النوعية لقواتنا الأمنية مستمرة لاستئصال الإرهاب وقياداته".